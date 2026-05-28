Лемье за два дня до своей смерти участвовал в церемонии с факелом на стадионе «Монреаля»

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадский хоккеист Клод Лемье, о смерти которого стало известно сегодня, 28 мая, за два дня до трагедии участвовал в церемонии с факелом на домашней арене «Монреаль Канадиенс» перед началом третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ).

Лемье вынес факел с огнём на стадион «Белл-центр» под громкие овации местных болельщиков. Церемония с факелом — это традиционное предматчевое шоу клуба «Монреаль» в НХЛ, во время которого легендарный хоккеист команды выносит на лёд зажжённый факел и «зажигает» им арену.

Лемье — один из девяти игроков, который выиграл Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он завоёвывал трофей с «Монреалем» (1986), «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000) и «Колорадо Эвеланш» (1996). В 1995 году нападающий получил приз самому ценному игроку плей-офф.

В составе сборной Канады Лемье выиграл молодёжный чемпионат мира 1985 года, стал обладателем Кубка Канады (1987) и серебряным призёром Кубка мира (1996).