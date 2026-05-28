Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лемье за два дня до своей смерти участвовал в церемонии с факелом на стадионе «Монреаля»

Лемье за два дня до своей смерти участвовал в церемонии с факелом на стадионе «Монреаля»
Комментарии

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадский хоккеист Клод Лемье, о смерти которого стало известно сегодня, 28 мая, за два дня до трагедии участвовал в церемонии с факелом на домашней арене «Монреаль Канадиенс» перед началом третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Гостисбер (Янковски, Робинсон) – 08:24     1:1 Мэтисон (Демидов, Эванс) – 15:28     1:2 Холл (Миллер, Блейк) – 16:22     2:2 Хатсон (Кофилд, Добеш) – 24:43 (pp)     2:3 Свечников (Джарвис) – 74:06    

Лемье вынес факел с огнём на стадион «Белл-центр» под громкие овации местных болельщиков. Церемония с факелом — это традиционное предматчевое шоу клуба «Монреаль» в НХЛ, во время которого легендарный хоккеист команды выносит на лёд зажжённый факел и «зажигает» им арену.

Фото: Кадр из трансляции

Лемье — один из девяти игроков, который выиграл Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он завоёвывал трофей с «Монреалем» (1986), «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000) и «Колорадо Эвеланш» (1996). В 1995 году нападающий получил приз самому ценному игроку плей-офф.

В составе сборной Канады Лемье выиграл молодёжный чемпионат мира 1985 года, стал обладателем Кубка Канады (1987) и серебряным призёром Кубка мира (1996).

Материалы по теме
Комиссионер НХЛ выразил соболезнования в связи со смертью Клода Лемье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android