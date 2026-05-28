Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг отреагировал на смерть Клода Лемье

Роман Ротенберг отреагировал на смерть Клода Лемье
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье. Хоккеист ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

«Скорбная новость. Не стало Клода Лемье. Клод Лемье оставил большой след в мировом хоккее.

В его карьере – 1215 матчей в НХЛ и 786 очков, четыре Кубка Стэнли, приз самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» в 1995 году, а также победа в составе сборной на Кубке Канады 1987 года. Ему было 60 лет.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Клода Лемье. Светлая память», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Лемье за два дня до своей смерти участвовал в церемонии с факелом на стадионе «Монреаля»
