Роман Ротенберг отреагировал на смерть Клода Лемье

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье. Хоккеист ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

«Скорбная новость. Не стало Клода Лемье. Клод Лемье оставил большой след в мировом хоккее.

В его карьере – 1215 матчей в НХЛ и 786 очков, четыре Кубка Стэнли, приз самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» в 1995 году, а также победа в составе сборной на Кубке Канады 1987 года. Ему было 60 лет.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Клода Лемье. Светлая память», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.