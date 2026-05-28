39-летний Александр Радулов объявил о завершении карьеры в сборной России

39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов заявил, что больше не будет выступать за сборную России.

— Как вы отреагировали на то, что ИИХФ может снять ограничения со сборной России? Уже допустили белорусов.

— А, ну это здорово. Для нашего хоккея это будет круто.

— А вы сами не хотели бы ещё выступить за сборную России?

— Да я уже всё. Какая мне сборная? Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Я думаю, им надо пожелать удачи.

— В связке с Егором Суриным реально.

— Да хорош прикалываться! — приводит слова Радулова «Матч ТВ».

В четверг, 28 мая, стало известно, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/2027, однако это не означает моментального возвращения российских команд на турниры. Сборные России отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года.

Радулов в составе национальной команды дважды стал чемпионом мира и выиграл бронзовые медали мирового первенства в 2007 году.