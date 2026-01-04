Сборная Норвегии одержала победу над Латвией и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сегодня, 28 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали норвежские хоккеисты со счётом 2:0. Таким образом, Норвегия вышла в полуфинал турнира.

На 28-й минуте нападающий сборной Норвегии Тинус Люк Коблар забил первый гол. На последней минуте форвард Ноа Стеен удвоил преимущество норвежской команды и установил окончательный счёт — 2:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. По итогам группового этапа норвежцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков. Норвегия вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 14 лет. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.