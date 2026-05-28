Сборная Норвегии впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Сборная Норвегии одержала победу над командой Латвии со счётом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2026 года. Таким образом, норвежская сборная вышла в полуфинал турнира впервые в своей истории.
ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 0
Латвия
1:0 Коблар (Брандсегг-Нюгор, Диллинг Хуррёд) – 27:10 2:0 Стеен – 59:44
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Тинус Люк Коблар и Ноа Стеен.
Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. По итогам группового этапа норвежцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков. Сборная Норвегии вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 14 лет. Тогда норвежцы в четвертьфинале проиграли сборной России со счётом 2:5.
