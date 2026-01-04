Швейцария вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира, обыграв сборную Швеции

Сегодня, 28 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:1. Таким образом, Швейцария вышла в полуфинал турнира.

На седьмой минуте нападающий сборной Швеции Линус Карлссон забил первый гол. На 14-й минуте защитник команды Швейцарии Роман Йози сравнял счёт. На 33-й минуте форвард Денис Мальгин вывел швейцарцев вперёд. На 37-й минуте нападающий Кэлвин Тюркауф забросил третью шайбу швейцарской сборной, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.