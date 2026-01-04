Швейцария – Швеция, результат матча 28 мая 2026 года, счет 3:1, ЧМ по хоккею 2026 (1/4 финала)

Швейцария вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира, обыграв сборную Швеции
Сегодня, 28 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Швеции. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 3:1. Таким образом, Швейцария вышла в полуфинал турнира.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 1
Швеция
0:1 Карлссон (Хейнеман, Экман-Ларссон) – 06:21     1:1 Йози (Мальгин) – 13:23     2:1 Мальгин (Йози, Мозер) – 32:58     3:1 Тюркауф (Хишир, Йози) – 36:31 (pp)    

На седьмой минуте нападающий сборной Швеции Линус Карлссон забил первый гол. На 14-й минуте защитник команды Швейцарии Роман Йози сравнял счёт. На 33-й минуте форвард Денис Мальгин вывел швейцарцев вперёд. На 37-й минуте нападающий Кэлвин Тюркауф забросил третью шайбу швейцарской сборной, установив окончательный счёт — 3:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
Приложение для Android