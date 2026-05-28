ЧМ по хоккею 2026: результаты на 28 мая, календарь, таблица

Сегодня, 28 мая, состоялись четыре матча в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 28 мая 2026 года:

Канада – США — 4:0;

Финляндия – Чехия — 4:1;

Швейцария – Швеция — 3:1;

Норвегия – Латвия — 2:0.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года выступали 16 сборных, которые были разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места вылетели в дивизион I Group A. Ими стали Великобритания и Италия.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.