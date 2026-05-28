Определились пары полуфинальных матчей чемпионата мира — 2026

Стали известны все пары участников полуфинальных матчей чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швейцарии. Матчи 1/2 финала пройдут 30 мая.

Пары 1/2 финала выглядят следующим образом:

Канада — Финляндия;
Швейцария — Норвегия.

В четвертьфинале финны со счётом 4:1 обыграли Чехию, канадцы оказались сильнее сборной США (4:0). Швейцарцы обыграли Швецию (3:1), норвежцы победили сборную Латвии (2:0).

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.

