Расписание матчей полуфинала чемпионата мира — 2026

В четверг, 28 мая, состоялись матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2026 года. По итогам игрового дня определились четыре команды полуфиналистов турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр чемпионата мира 2026 года. Встречи пройдут 30 мая.

Расписание матчей 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2026 года (время московское):

16:20. Швейцария — Норвегия;
21:00. Канада — Финляндия.

В четвертьфинале финны со счётом 4:1 обыграли Чехию, канадцы оказались сильнее сборной США (4:0). Швейцарцы обыграли Швецию (3:1), норвежцы победили сборную Латвии (2:0).

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
