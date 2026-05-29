Швейцария — единственная сборная, которая выходила в полуфинал ЧМ последние три года
Поделиться
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции со счётом 3:1 в матче четвертьфинала чемпионата мира 2026 года и стала единственной сборной, которая выходила в полуфинал турнира последние три года.
ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 1
Швеция
0:1 Карлссон (Хейнеман, Экман-Ларссон) – 06:21 1:1 Йози (Мальгин) – 13:23 2:1 Мальгин (Йози, Мозер) – 32:58 3:1 Тюркауф (Хишир, Йози) – 36:31 (pp)
На чемпионате мира — 2025 Швейцария встречалась в 1/2 финала с командой Дании, где разгромила её со счётом 7:0 и вышла в финал. Тогда швейцарцы проиграли сборной США (0:1 ОТ). На ЧМ-2024 Швейцария одержала победу в полуфинале над командой Канады (3:2 Б), а в финале проиграла сборной Чехии со счётом 0:2.
Таким образом, швейцарцы могут выйти в финал турнира третий раз подряд. В 1/2 финала Швейцария встретится с командой Норвегии. Игра состоится 30 мая и начнётся в 16:20 мск.
Комментарии
- 29 мая 2026
-
00:38
-
00:24
-
00:04
- 28 мая 2026
-
23:59
-
23:58
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:15
-
22:58
-
22:54
-
22:38
-
22:24
-
22:08
-
21:50
-
21:40
-
21:36
-
21:34
-
21:21
-
21:20
-
21:06
-
20:52
-
20:40
-
20:26
-
20:26
-
20:14
-
20:04
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:18
-
19:14