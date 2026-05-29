Швейцария — единственная сборная, которая выходила в полуфинал ЧМ последние три года

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Швеции со счётом 3:1 в матче четвертьфинала чемпионата мира 2026 года и стала единственной сборной, которая выходила в полуфинал турнира последние три года.

На чемпионате мира — 2025 Швейцария встречалась в 1/2 финала с командой Дании, где разгромила её со счётом 7:0 и вышла в финал. Тогда швейцарцы проиграли сборной США (0:1 ОТ). На ЧМ-2024 Швейцария одержала победу в полуфинале над командой Канады (3:2 Б), а в финале проиграла сборной Чехии со счётом 0:2.

Таким образом, швейцарцы могут выйти в финал турнира третий раз подряд. В 1/2 финала Швейцария встретится с командой Норвегии. Игра состоится 30 мая и начнётся в 16:20 мск.