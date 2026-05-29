Ротенберг вышел с женой на красную дорожку, Мозгов вручал приз. Фото закрытия сезона КХЛ

28 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла церемония закрытия сезона КХЛ – лучшим игрокам, тренеру, менеджеру и арбитрам были вручены индивидуальные награды.

Прославленный российский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов вручил приз «Золотая клюшка КХЛ» защитнику «Авангарда» Дамиру Шарипзянову на церемонии закрытия сезона КХЛ в Москве.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.

Лучшие кадры с церемонии закрытия сезона КХЛ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

