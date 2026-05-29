Журналистка ESPN назвала два варианта будущего Александра Овечкина

Журналистка Эмили Каплан высказалась о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр Овечкин вернулся в Москву на прошлой неделе, и, насколько мне известно, в его ситуации мало что изменилось. Сейчас выбор, похоже, стоит между завершением карьеры в НХЛ и возвращением в «Вашингтон» по однолетнему контракту», — приводит слова Каплан ESPN.

Контракт россиянина со столичным клубом завершается 30 июня.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).