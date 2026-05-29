Эмили Каплан рассказала, когда может стать известно решение Овечкина по будущему в НХЛ

Журналистка ESPN Эмили Каплан рассказала, когда может стать известно окончательное решение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по его будущему в НХЛ.

«Мать Овечкина Татьяна, которая является одним из самых близких ему людей, также находится в России, пока хоккеист обдумывает следующий шаг. Последний срок, о котором мне говорили, — период драфта НХЛ, до или сразу после него, когда многие игроки начинают активно готовиться к новому сезону», — приводит слова Каплан ESPN.

Драфт НХЛ запланирован на 26-27 июня 2026 года.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).