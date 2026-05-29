Журналистка ESPN рассказала о текущих переговорах между «Вашингтоном» и Овечкиным

Журналистка ESPN Эмили Каплан рассказала, как проходит общение между российским нападающим Александром Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталз» по новому контракту. Контракт россиянина со столичным клубом завершается 30 июня.

«Однако если Овечкину потребуется больше времени, в «Вашингтоне», похоже, готовы его предоставить. Между игроком и клубом сохраняется открытое общение, стороны продолжают обсуждать ключевые вопросы, включая то, какой будет роль россиянина в следующем сезоне. Этот момент особенно интересен после того, как «Вашингтон» назначил Рэя Беннетта тренером по игре в большинстве», — приводит слова Каплан ESPN.

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016).