НХЛ утвердила даты проведения финала Кубка Стэнли

НХЛ утвердила даты проведения финала Кубка Стэнли
Национальная хоккейная лига официально определилась с расписанием финальной серии Кубка Стэнли 2026 года. «Вегас Голден Найтс» уже гарантировали себе место в решающем противостоянии сезона, тогда как их соперник продолжает определяться в финале Восточной конференции, где «Каролина Харрикейнс» ведёт в серии с «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-1.

Старт финала напрямую зависит от продолжительности восточной серии. Если «Каролина» или «Монреаль» завершат противостояние в пяти матчах, первый поединок Кубка Стэнли состоится 2 июня. В случае шестой или седьмой игры старт серии перенесут на 4 июня. При этом преимущество домашнего льда получит представитель Востока, поскольку обе команды завершили регулярный чемпионат с лучшими показателями, чем «Вегас».

«Голден Найтс» проведут дома матчи №3, 4 и 6, а потенциальные встречи №1, 2, 5 и 7 состоятся на площадке восточного финалиста. Для «Вегаса» это шанс побороться за второй Кубок Стэнли в истории клуба после чемпионства 2023 года. «Каролина» не выигрывала трофей с 2006 года, а «Монреаль» — с 1993-го.

Их осталось пятеро. Кто из россиян завоюет Кубок Стэнли — 2026?
