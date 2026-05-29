Защитник сборной Канады Бушар выбыл до конца чемпионата мира — 2026 из-за сотрясения

Защитник сборной Канады Эван Бушар выбыл до конца чемпионата мира — 2026, который проходит в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба канадской сборной. Бушар получил травму в четвертьфинальном матче между Канадой и США (4:0).

Американский защитник Райан Линдгрен провёл силовой приём, попав канадцу в голову. Бушар упал на лёд, на пару секунд потеряв сознание. Он покинул площадку с помощью персонала. После видеопросмотра арбитры матча выписали американцу Линдгрену удаление до конца матча.

На турнире Бушар провёл восемь матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «0». В сезоне НХЛ у него 102 (22+80) очка за 88 игр с учётом плей-офф за «Эдмонтон Ойлерз».