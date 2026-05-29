Защитник сборной Канады Бушар выбыл до конца чемпионата мира — 2026 из-за сотрясения
Защитник сборной Канады Эван Бушар выбыл до конца чемпионата мира — 2026, который проходит в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба канадской сборной. Бушар получил травму в четвертьфинальном матче между Канадой и США (4:0).
ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 0
США
1:0 Селебрини (Шайфли, Матейчук) – 18:31 (pp) 2:0 Холлоуэй (Шайфли) – 29:48 3:0 Браун (Уайтклауд, О'Райлли) – 58:01 4:0 Кросби (Козенс, Нурс) – 58:41
Американский защитник Райан Линдгрен провёл силовой приём, попав канадцу в голову. Бушар упал на лёд, на пару секунд потеряв сознание. Он покинул площадку с помощью персонала. После видеопросмотра арбитры матча выписали американцу Линдгрену удаление до конца матча.
На турнире Бушар провёл восемь матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «0». В сезоне НХЛ у него 102 (22+80) очка за 88 игр с учётом плей-офф за «Эдмонтон Ойлерз».
