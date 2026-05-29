Член Ассоциации юристов России назвал варианты решения ИИХФ по допуску хоккейной сборной

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев оценил решение Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея аннулировать недопуск сборных России по хоккею к соревнованиям сезона-2026/2027. Федерация хоккея России сообщила, что это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

«Дисциплинарный совет ИИХФ – независимый юрисдикционный орган, решение которого обязательно в том числе и для самой ИИХФ. Наиболее вероятно, что такое же решение быть априори не может. Будет какое‑то другое теперь. И здесь три основных варианта: самый лучший и маловероятный – полный допуск россиян на международные турниры; второй, половинчатый, – допуск в нейтральном статусе; третий – какой‑то бан на других основаниях. Скорее всего, примут прогрессивное решение. Но решать это Совету ИИХФ», – цитирует Алексеева «Матч ТВ».

