«Хоккейный мир потерял настоящего воина». Бродо высказался о смерти Клода Лемье

Бывший вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо высказался о смерти Клода Лемье. Они вместе играли за «дьяволов» с 1993 по 1995 год. Сообщалось, что четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 60 лет.

«Хоккейный мир потерял настоящего воина. Клод был одним из лучших товарищей по команде, с которыми мне когда-либо доводилось играть. Мы разделили так много незабываемых моментов и воспоминаний, и я всегда буду благодарен за это. Мои мысли и молитвы с семьёй Лемье. Покойся с миром, Клод», – написал Бродо в своём аккаунте в соцсети Х.

Лемье — один из девяти игроков, который выиграл Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он завоёвывал трофей с «Монреаль Канадиенс» (1986), «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000) и «Колорадо Эвеланш» (1996). В 1995 году нападающий получил приз самому ценному игроку плей-офф.

