Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не надо торопиться ехать в НХЛ». Президент ЦСКА — об отъезде молодых хоккеистов из России

«Не надо торопиться ехать в НХЛ». Президент ЦСКА — об отъезде молодых хоккеистов из России
Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что молодым российским хоккеистам не стоит торопиться уезжать в Северную Америку.

– Ранее вы говорили, что надо сделать так, чтобы ребята не уезжали за мечтой в Северную Америку. А как?
– При нынешнем своде спортивных законов сделать это очень сложно – мы ограничены контрактными обязательствами и регламентами. Главное – доверие, понимание, развитие. Есть примеры Кирилла Капризова, Ильи Сорокина и масса других, что не надо торопиться ехать в НХЛ. Да, есть и обратные примеры, тот же Никита Кучеров. Но меняются время и хоккей, у нас появляются новые площадки, правила, подходы.

Не нужно уезжать слишком рано. Поработайте здесь, окрепните, станьте настоящими мужчинами, которые умеют держать удар, знают цену победам и поражениям, а уже потом принимайте решение об отъезде. Но я как руководитель клуба ратую за то, что ребята должны радовать наших болельщиков, национальную сборную и наш клуб, — цитирует Есмантовича пресс-служба армейского клуба.

Материалы по теме
В ХК ЦСКА рассказали о сроках строительства новой арены клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android