«Не надо торопиться ехать в НХЛ». Президент ЦСКА — об отъезде молодых хоккеистов из России

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что молодым российским хоккеистам не стоит торопиться уезжать в Северную Америку.

– Ранее вы говорили, что надо сделать так, чтобы ребята не уезжали за мечтой в Северную Америку. А как?

– При нынешнем своде спортивных законов сделать это очень сложно – мы ограничены контрактными обязательствами и регламентами. Главное – доверие, понимание, развитие. Есть примеры Кирилла Капризова, Ильи Сорокина и масса других, что не надо торопиться ехать в НХЛ. Да, есть и обратные примеры, тот же Никита Кучеров. Но меняются время и хоккей, у нас появляются новые площадки, правила, подходы.

Не нужно уезжать слишком рано. Поработайте здесь, окрепните, станьте настоящими мужчинами, которые умеют держать удар, знают цену победам и поражениям, а уже потом принимайте решение об отъезде. Но я как руководитель клуба ратую за то, что ребята должны радовать наших болельщиков, национальную сборную и наш клуб, — цитирует Есмантовича пресс-служба армейского клуба.