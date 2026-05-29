«Нью-Джерси» выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Клода Лемье

«Нью-Джерси Дэвилз» выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Клода Лемье. Сообщалось, что четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 60 лет. В составе «Нью-Джерси» Лемье дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 1995 и в 2000 годах.

«Организация «Нью-Джерси Дэвилз» глубоко опечалена известием о кончине бывшего игрока команды Клода Лемье.

Клод был игроком, который всегда выручал команду на льду и которого очень ценили болельщики «Дэвилз» вне его. Его вклад в завоевание первого в истории Кубка Стэнли для Нью-Джерси навсегда останется в памяти как одно из важнейших достижений в истории команды.

Клод пользовался широким уважением в НХЛ как надёжный агент и ценный коллега. Он оставил после себя неизгладимое наследие в нашей игре, которой он так много дал. Наши мысли и молитвы с его семьёй и друзьями в это трудное время», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.