«Люблю тебя, папа!» Бывший игрок НХЛ Брендан Лемье высказался о кончине своего отца

Бывший игрок НХЛ Брендан Лемье высказался о кончине своего отца Клода Лемье. Сообщалось, что четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 60 лет. У Клода Лемье осталась жена и четверо детей.

«Я люблю тебя, папа! Любимый человек моего сына будет наблюдать за нами сверху некоторое время. До встречи», — написал Брендан в соцети, сопроводив пост фотографией, на которой он позирует с отцом, который также держит на руках сына Брендана.

Брендан Лемье сыграл 307 игр в НХЛ за пять разных клубов. Его последний сезон в НХЛ пришёлся на 2024 год, после чего он уехал играть в Европу за швейцарский клуб «Давос».