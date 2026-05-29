Главная Хоккей Новости

«Авангард» продлил контракт с защитником Михаилом Гуляевым

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» продлил контракт с защитником Михаилом Гуляевым на два сезона.

В первый год Гуляев заработает 5 млн рублей, во второй — 30 млн. «Авангард» воспользовался инструментом выплаты бонусов после прохода двух раундов плей-офф, Гуляев получил 23 млн рублей премиальных, этим и обусловлена разница в зарплате по сезонам.

Также по этому пути клуб может пойти в ситуации с Чеккони и Долженковым. Переговоры с этими игроками на финальной стадии.

В прошедшем регулярном сезоне Гуляев провёл 54 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф на счету игрока обороны 5 (1+4) за 17 матчей.

