В ИИХФ высказались о решении Дисциплинарного совета отменить недопуск сборных России

Совет Международной федерации хоккея будет принимать решение о допуске россиян в индивидуальном порядке.

«Дисциплинарный совет постановил, что предыдущее решение не может быть оставлено в силе в его нынешней форме, и в связи с этим направил вопрос обратно в совет ИИХФ для повторного анализа на основе планов по безопасности, операционной деятельности и спортивным вопросам. В настоящее время совет собирает всю необходимую информацию, после чего примет решение о допуске России к будущим турнирам ИИХФ в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении Международной федерации хоккея.

Накануне стало известно, что дисциплинарный совет ИИХФ аннулировал решение совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027.