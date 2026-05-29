Главная Хоккей Новости

Вратарь Всеволод Скотников продлил контракт с «Северсталью»

Вратарь Всеволод Скотников продлил контракт с «Северсталью». Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, новое соглашение действует до завершения сезона-2027/2028.

В минувшем сезоне Скотников провёл за жёлто-чёрных 16 матчей, одержал восемь побед. Процент отражённых бросков составил 90,5%. Коэффициент надёжности голкипера — 2,56.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 24-летний вратарь провёл 25 матчей. Процент отражённых бросков составил 91,2%. Коэффициент надёжности голкипера — 2,23. Скотников начинал карьеру в ЦСКА, затем отправился в «Адмирал», из которого перед началом прошлого сезона перешёл в «Северсталь».

