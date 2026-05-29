Ткачук — о вылете США: не хочу возвращаться на чемпионат мира, хочу играть в Кубке Стэнли

Форвард сборной США Мэттью Ткачук прокомментировал вылет американцев с чемпионата мира — 2026 после поражения от Канады (0:4) в четвертьфинале.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 0
США
1:0 Селебрини (Шайфли, Матейчук) – 18:31 (pp)     2:0 Холлоуэй (Шайфли) – 29:48     3:0 Браун (Уайтклауд, О'Райлли) – 58:01     4:0 Кросби (Козенс, Нурс) – 58:41    

«Нам нужно было выиграть две последние игры, чтобы выйти в плей-офф. Мы смогли, и я горжусь этим. Но мы надеялись, что сможем использовать импульс от этого успеха и победить Канаду. Я больше никогда не хочу возвращаться на этот турнир. Я хочу играть в Кубке Стэнли. Но если по какой-то причине я там не окажусь, можно будет попробовать ещё раз.

Мы выиграли главный турнир [Олимпиаду], но это поражение – отстой. Я приехал сюда, чтобы победить, а не возвращаться домой с пустыми руками. Но я запомню этот опыт. У нас была классная команда. Отличное сочетание молодых парней и тех, кто уже несколько лет играет в НХЛ. И у сборной США по-прежнему большое будущее», – цитирует Ткачука Daily Faceoff.

28-летний нападающий провёл пять игр на чемпионате мира и набрал 7 (4+3) очков.

