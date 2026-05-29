Твердовский: сейчас хоккей гораздо быстрее, зрелищнее, комбинационнее, чем 20 лет назад

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Олег Твердовский поделился мнением об изменениях хоккейных правил в НХЛ. Защитник играл в НХЛ с 1994 по 2007 год с перерывом на выступления за «Авангард» с 2003 по 2005 год.

– Когда было интереснее играть — с новыми правилами НХЛ или старыми?

– Изменения в правилах действительно сильно повлияли на игру. Раньше было тяжелее: больше зацепов, грязи, блокировок, больше того, что сейчас просто не разрешают. Для хоккея было правильно поменять правила, открыть игру, дать больше пространства талантливым игрокам. Сейчас хоккей гораздо быстрее, зрелищнее, комбинационнее, чем 20 лет назад, – цитирует Твердовского Sports.ru.