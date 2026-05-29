Руа — о смерти Клода Лемье: его уважали товарищи по команде и боялись соперники

Бывший голкипер и тренер НХЛ Патрик Руа выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего партнёра по «Монреаль Канадиенс» Клода Лемье. Сообщалось, что четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 60 лет.

«Я глубоко опечален известием о кончине Клода Лемье. Клод был исключительным товарищем по команде, яростным соперником, ключевым звеном в нескольких наших величайших достижениях и игроком, оставившим свой след в нашем спорте.

Его целеустремлённость и решительность сделали его игроком, которого уважали товарищи по команде и боялись соперники. Мы разделили незабываемые моменты, памятные победы и общую страсть к хоккею. Мои мысли с его семьёй и близкими в это трудное время», — написал Руа в соцсети.

Руи и Лемье выигрывали Кубок Стэнли в составе «Монреаля» в 1986 году.