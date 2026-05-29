Многолетний партнёр КХЛ «Ростелеком» объявил о запуске эксклюзивного роутера

Компания «Ростелеком», являющаяся официальным телекоммуникационным партнёром КХЛ, сообщила о запуске эксклюзивного роутера.

Современный девайс позволяет пользоваться домашним интернетом на самых высоких скоростях. В компании рассказали, что планируют запуск специального тиража для жителей Ярославской области в честь победы «Локомотива» в Кубке Гагарина – 2025/2026.

Подробнее запуск роутера прокомментировала вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева:

«Наша компания уже более десяти лет помогает обеспечивать трансляции матчей КХЛ. Сегодня мы хотели бы объявить о том, что у нас будет запуск эксклюзивного роутера последнего, шестого поколения, который позволяет на самых высоких скоростях пользоваться домашним интернетом и телевидением».

«У нас с КХЛ есть ряд специальных проектов, самый известный – тур Кубка Гагарина. Мы расширяем географию и длительность этого тура. Новый эксклюзивный роутер поспособствует в том числе и тому, чтобы как можно больше болельщиков имели доступ к трансляциям любимого вида спорта».

Лебедева отметила, что за время сотрудничества развитие КХЛ определяют популярность, обзорность и то, с каких устройств люди смотрят матчи: «Сейчас нет привязки к домашнему телевидению, появляется вариативность потребления хоккейного контента за счёт развития мобильных устройств».