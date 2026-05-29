Рябыкин: вместо байки про безопасность в ИИХФ придумают ещё какой-то абсурд

Бывший защитник и тренер КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об аннулировании решения совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/2027.

«Для молодёжи, для всего нашего хоккея это очень обнадёживающее решение, оно однозначно улучшило ребятам настроение. Поймите, это поколение молодых было лишено международных турниров, это серьёзный минус. Другое дело, что, как мне видится, вся возня вокруг сборных России ещё только начинается. Сейчас люди из враждебных стран, которые проталкивали запрет на всё российское, перегруппируются — и зайдут с новой стороны. Вместо байки про безопасность придумают ещё какой-то абсурд. Если уж они решили смешивать спорт с политикой, то не сойдут с этой дорожки. Посмотрим. Но, как говорится, появился свет в конце тоннеля», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

