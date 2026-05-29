Вратарь сборной Норвегии оценил первый в истории выход сборной в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хёукеланн оценил победу над Латвией (2:0) и первый выход норвежской сборной в полуфинал чемпионата мира по хоккею.

«Это невероятный турнир. Я очень доволен нашей игрой, но думаю, что в матче с Латвией мы не показали свой обычный уровень игры. В третьем периоде мы немного сбавили обороты, но сегодня также был первый раз на турнире, когда нам было что терять. Но это было невероятно. Я очень горжусь ребятами.

Разница в уровне игры между странами с каждым годом сокращается. Сейчас в Европе так много хороших лиг и игроков. Поэтому приятно видеть, что даже небольшие страны могут конкурировать с лидерами», — цитирует Хёукеланна пресс-служба ИИХФ.