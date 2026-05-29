«Им бы пораньше очухаться!» Майоров высказался об аннулировании недопуска сборных России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о решении Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея аннулировать недопуск сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027 по соображениям безопасности. Федерация хоккея России сообщила, что это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

«Им бы пораньше очухаться! Очухались только через пять лет. Мы пропустили пять чемпионатов мира. Безусловно, информация положительная, но не всё сразу получится. Думаю, будут вставлять палки в колёса. Но нам нужно быть готовым к возращению, потому что гладко у нас не будет.

По существу-то у нас нет ни молодёжной, ни взрослой сборной России. Есть предпосылки, чтобы всё сделать быстро. Нужно назначать тренера и туда и туда. И нужно прекратить эти эксперименты с «Россией 25»!» – цитирует Майорова «Советский спорт».