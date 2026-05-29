Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Клода Лемье

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье скончавшегося четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье. Сообщалось, что бывший игрок НХЛ покончил с собой в возрасте 60 лет.

«Клод Лемье, настоящая легенда хоккея и один из самых ярких спортсменов, которых когда-либо видел хоккей, ушёл из жизни. Клод был другом семьи Трампов. Брендан (хоккеист, сын Клода Лемье. — Прим. «Чемпионата»), мои мысли с тобой, Деборой (женой Клода Лемье) и всей семьёй Лемье. Клода будут помнить все, кто любит победы и стойкость», — написал Трамп в соцсети.

Лемье — один из девяти игроков, который выиграл Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он завоёвывал трофей с «Монреаль Канадиенс» (1986), «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000) и «Колорадо Эвеланш» (1996). В 1995 году нападающий получил приз самому ценному игроку плей-офф.

