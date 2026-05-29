Твердовский вспомнил о драке с 19-летним Овечкиным после грубого силового приёма на Ягре

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Олег Твердовский вспомнил, как во время выступления за «Авангард» во время локаута в НХЛ в 2005 году подрался на льду с 19-летним форвардом московского «Динамо» Александром Овечкиным, который провёл грубый силовой приём против Яромира Ягра.

– В полуфинале чемпионата России — 2004/2005 вы подрались с 19-летним Овечкиным. Помните тот эпизод?

– Это даже дракой трудно назвать. «Динамо» вело с крупным счётом, в концовке матча Саша у лавки провёл силовой приём в спину Ягру. А такие вещи в любой команде и в любой лиге без реакции партнёров не остаются. Я был рядом и просто отреагировал. Не было никакой необходимости в такой ситуации проводить настолько грязный приём против лучшего игрока нашей команды. Так что ничего особенного там не произошло – потолкались немного, обычный рабочий момент, – цитирует Твердовского Sports.ru.