«Не мог представить лучшего момента». Речь Широкова о завершении карьеры на церемонии КХЛ

40-летний нападающий Сергей Широков объявил о завершении игровой карьеры во время получения приза имени Сергея Гимаева за верность хоккею на церемонии закрытия сезона КХЛ.

«Долго думал, как это будет, и, наверное, не мог представить лучшего момента. Я принял решение о завершении своей профессиональной карьеры. Спасибо моим родителям, моему отцу, который привёл меня в хоккей, научил любить эту игру. Отца, к сожалению, нет с нами, но, думаю, он видит и гордится мной. Маме спасибо за терпение – мы многое прошли. Спасибо всем тренерам и руководителям клубов, цвета которых я защищал. ЦСКА – команда, которая вырастила меня. «Авангард», СКА, с которым я выиграл Кубок Гагарина, это было хорошее время. «Спартак», «Автомобилист» и «Сибирь», в которой я завершаю свою карьеру.

Хочу отметить свою большую семью, Спасибо огромное сестре, друзьям, которые были со мной рядом всегда, когда нужна была поддержка. Персоналу, медицинским штабам команд отдельное спасибо – мужики, вы делаете огромную работу, которая не видна, но мы без вас не можем.

Болельщики! Спасибо за вашу поддержку и критику, она порой бывает нужна, вы заставляете двигаться нас вперёд. Все вы сделали невероятной мою карьеру. Сборная команда, конечно, спасибо за доверие, за то, что я был частью тех команд, в которых я играл. Надеюсь, никого не забыл. Но есть люди, без которых ничего бы не было, – моя женя Юлия, наши дети Артём и Егор. Это мой вечный двигатель, спасибо вам за терпение и любовь, я вас очень люблю!» — цитирует Широкова официальный сайт КХЛ.

Всего Сергей провёл в КХЛ 937 матчей, в которых набрал 576 (251+325) очков при полезности «+93». За карьеру в лиге Широков выступал за ЦСКА, омский «Авангард», СКА, «Спартак», «Автомобилист» и «Сибирь».