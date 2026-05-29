Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от получения награды лучшему тренеру сезона-2025/2026

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о получении награды лучшему тренеру сезона-2025/2026.

«Себе изменять не буду – это хорошая командная работа. Применительно к этой награде в мою команду входят моя семья, мои близкие, все те, кто работают на благо хоккейного клуба «Ак Барс». Это большой коллектив, который выходит далеко за рамки игроков, тренеров и персонала, кого мы видим на лавке в каждой игре. Спасибо всем тренерам, кто участвовал и участвует в моём профессиональном росте. Слова благодарности болельщикам – мы играем для вас», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф казанская команда дошла до финала, где проиграла в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4.