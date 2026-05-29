Капитан «Авангарда» Шарипзянов: после завершения сезона неделю не разговаривал с женой

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал получение награды самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026.

«Главное в хоккее — честный труд, честное отношение к делу. Я рад, что это принесло свои плоды. Молодые ребята, которые сейчас смотрят и только начинают своё восхождение, — идите своей дорогой, будьте честны к себе, к своим партнёрам и ко всем людям. Будьте добрее, и всё будет хорошо!

Спасибо моей любимой жене за поддержку во все трудные моменты – особенно окончание этого сезона было самое тяжёлое. И хоть я примерно неделю с ней не разговаривал, она со мной не развелась», — цитирует Шарипзянова пресс-служба КХЛ.