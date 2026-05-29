«Надеюсь, что до этого далеко». Панарин — о завершении игровой карьеры

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин ответил на вопрос, чем будет заниматься после окончания игровой карьеры.

«Не скажу, что я задумываюсь о конце карьеры, однако прихожу к тому, что в любом случае буду связан с хоккеем. Неважно, это бизнес-направление, развитие или просто работа.

Надеюсь, что до этого далеко. Не знаю, куда я потом пристроюсь, в детский хоккей или во взрослый, но точно считаю частью своей миссии передавать знания и развивать ребят. Сегодня для этого есть возможности, почему бы это не делать», – приводит слова Панарина Daily Faceoff.

Действующее соглашение 34-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.