«Авангард» объявил о продлении контракта с защитником Гуляевым

«Авангард» официально объявил о продлении контракта с защитником Михаилом Гуляевым на два сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Предстоящие сезоны для Михаила Гуляева должны стать особыми. Теперь он не будет считаться лимитчиком, а значит, на равных будет конкурировать за место в составе с другими игроками. Это новый серьёзный вызов. Но у нас нет сомнений, что своё место Миша заберёт и будет продолжать расти в игровом плане. В Омске для этого созданы лучшие условия. Своей игрой в прошлом сезоне Гуляев доказал, что он способен адаптироваться к любым требованиям и приносить пользу команде. Желаем ему успехов в предстоящих сезонах!» — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина пресс-служба клуба.

В составе омской команды 21-летний хоккеист провёл 240 игр, в которых набрал 42 (16+26) очка при показателе полезности «+3».