«Металлург» продлил контракт с форвардом Русланом Исхаковым

«Металлург» продлил соглашение с нападающим Русланом Исхаковым, сообщает пресс-служба клуба. Новый срок контракта с 25-летним хоккеистом рассчитан на два года — до конца сезона-2027/2028.

«Перед открытием рынка свободных агентов мы продлили соглашение с Русланом Исхаковым. Нападающий стал игроком «Металлурга» в то межсезонье, но уже доказал свою эффективность и заслужил любовь болельщиков.

Руслан – техничный форвард, одно из его главных качеств – это скорость. Такие игроки могут решить момент в одиночку и в то же время создать его для партнёров. Мы рады, что нам удалось договориться о продлении соглашения и сохранить Руслана в составе нашей команды», — приводит слова спортивного директора «Металлурга» Евгения Бирюкова пресс-служба клуба.

25-летний нападающий пополнил состав магнитогорской команды в межсезонье 2025 года в результате обмена из ЦСКА. За «Металлург» форвард сыграл 80 матчей и набрал 46 (18+28) очков. Всего в КХЛ на счету нападающего 145 игр и 77 (31+46) очков при показателе полезности «+16».

