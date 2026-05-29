41-летний Перри готов продолжить карьеру в НХЛ в случае подходящего варианта с командой

41-летний нападающий Кори Перри не собирается завершать карьеру, сообщает The Athletic со ссылкой на слова агента хоккеиста Пэта Морриса.

По информации источника, Перри по-прежнему намерен играть в случае подходящего варианта продолжения карьеры.

Нынешний сезон форвард начал в «Лос-Анджелес Кингз», после чего был обменян в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В общей сложности Перри набрал 37 (17+20) очков в 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего на счету Кори 21 сезон в лиге. Он заработал 972 (465+507) очка в 1464 играх в регулярных чемпионатах НХЛ при показателе полезности «+57». В плей-офф в его активе 244 встречи и 141 (64+77) очко.

