«Спартак» подписал новый контракт с форвардом Иваном Морозовым

«Спартак» и нападающий Иван Морозов заключили новое соглашение сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний форвард провёл 44 матча, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Отметим, что несколько встреч хоккеист пропустил из-за дисквалификации из-за положительной допинг-пробы. В прошедшем плей-офф на его счету пять игр и 5 (2+3) очков. Он также стал лучшим бомбардиром «Спартака» в плей-офф.

За красно-белых Морозов выступает с 2023 года. Всего за это время он заработал 141 (51+90) очко в 173 встречах. В общей сложности Иван провёл в КХЛ 299 игр, в которых набрал 200 (76+124) очков при показателе полезности «+47».