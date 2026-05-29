Шарипзянов опередил Энаса на два балла в голосовании за «Золотую клюшку»

В четверг, 28 мая, прошла церемония закрытия сезона КХЛ. На ней вручались награды, включая приз самому ценному игроку регулярного чемпионата – «Золотая клюшка». Её обладателем по итогам голосования клубов стал защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Он — первый защитник в истории лиги, признанный MVP регулярки.

Пресс-служба КХЛ представила итоги голосования в номинации «Золотая клюшка»:

28 – Дамир Шарипзянов («Авангард»);

26 – Сэм Энас («Динамо» Минск);

19 – Владимир Ткачёв («Металлург»);

11 – Роман Канцеров («Металлург»);

10 – Александр Радулов («Локомотив»).

Шарипзянов в минувшем регулярном чемпионате установил новый бомбардирский рекорд среди защитников – 67 (23+44) очков в 66 матчах. Энас повторил рекорд лиги по очкам за одну регулярку – 89 (32+57) очков в 67 играх.