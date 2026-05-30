Главная Хоккей Новости

«Мы установили рекорд». Вице-президент КХЛ оценил сезон-2025/2026

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский подвёл итоги минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги и отметил, что КХЛ развивается в правильном направлении.

— Как оцените этот сезон КХЛ? Насколько успешным, на ваш взгляд, он получился?
— Я думаю, сезон был очень интересным. Мы установили рекорд по болельщикам, что самое главное для КХЛ, потому что ребята играют для зрителей, для своих фанатов. Лига развивается, работает на привлечение новых болельщиков, новых спонсоров, старается выходить на самоокупаемость.

Ну и плюс команды, конечно, показали хоккей, который нравится всем зрителям, всем телевизионным болельщикам и фанатам в целом. Финал был очень интересным, весь плей-офф получился захватывающим. Хотя там в первых раундах было и 4-0, и 4-1, но многие матчи заканчивались с разницей в одну шайбу, и, как говорится, игры были качельными. Было очень интересно смотреть такие встречи. Многие следили за КХЛ.

Я думаю, что лига развивается в правильном направлении, если мы с каждым годом увеличиваем число болельщиков, строятся новые стадионы. Мы много внимания уделяем детскому и юношескому хоккею, привлекаем много молодёжи, чтобы они пробовали свои силы в КХЛ. Работа идёт, и я думаю, что благодаря нашим руководителям лиги и вообще государству, которое поддерживает нас, этот проект получается очень интересным и захватывающим, — сказал Каменский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Валерием Каменским читайте на «Чемпионате»:
«С Клодом Лемье странная история. Все в шоке». Интервью с экс-игроком «Колорадо» Каменским
«С Клодом Лемье странная история. Все в шоке». Интервью с экс-игроком «Колорадо» Каменским
