«Ак Барс» продлил контракт с защитником Степаном Тереховым, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний хоккеист провёл 33 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при показателе полезности «+14». В плей-офф на его счету 20 игр и 2 (1+1) очка. Всего Терехов сыграл в КХЛ 67 встреч, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Степан начал заниматься хоккеем в школе челябинского «Трактора». В сезоне-2020/2021 перешёл в состав альметьевской команды ЮХЛ «Нефтяник». В 2022 году он дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге за альметьевский «Спутник».

С сезона-2023/2024 — игрок альметьевской команды Всероссийской хоккейной лиги «Нефтяник». В сезоне-2024/2025 дебютировал в КХЛ за «Ак Барс».