Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Степаном Тереховым

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Степаном Тереховым
Комментарии

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Степаном Тереховым, сообщает пресс-служба казанского клуба. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний хоккеист провёл 33 матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при показателе полезности «+14». В плей-офф на его счету 20 игр и 2 (1+1) очка. Всего Терехов сыграл в КХЛ 67 встреч, в которых набрал 7 (3+4) очков.

Степан начал заниматься хоккеем в школе челябинского «Трактора». В сезоне-2020/2021 перешёл в состав альметьевской команды ЮХЛ «Нефтяник». В 2022 году он дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге за альметьевский «Спутник».

С сезона-2023/2024 — игрок альметьевской команды Всероссийской хоккейной лиги «Нефтяник». В сезоне-2024/2025 дебютировал в КХЛ за «Ак Барс».

Материалы по теме
«Сожалений нет — мы сделали большой шаг вперёд». В «Ак Барсе» подвели итоги сезона
«Сожалений нет — мы сделали большой шаг вперёд». В «Ак Барсе» подвели итоги сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android