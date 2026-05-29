«Барыс» объявил о продлении контрактов с четырьмя хоккеистами

«Барыс» официально объявил о продлении сотрудничества с защитниками – Артёмом Королёвым, Кириллом Никитиным, Бейбарысом Оразовым и нападающим Кириллом Ляпуновым. Новые контракты с Королёвым, Никитиным и Ляпуновым рассчитаны на один сезон, а с Оразовым — на два года. Все соглашения носят двусторонний характер.

«Продление контрактов с нашими воспитанниками — это шаг по укреплению глубины состава клуба. Парни провели отличный сезон, завоевав чемпионство с «Номадом». Кроме того, они получали игровую практику в КХЛ и дебютировали за взрослую сборную Казахстана. Сейчас это наш ближайший резерв, и мы рассчитываем на их дальнейший прогресс», — приводит слова генерального менеджера «Барыса» Леонида Метальникова пресс-служба клуба.

