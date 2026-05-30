Валерий Каменский высказался о перекрёстном формате плей-офф

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мыслями о перекрёстном формате плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Ранее стало известно, что в сезоне-2026/2027 со второго раунда Кубка Гагарина будет новый способ формирования пар по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии.

— Что вы думаете о перекрёстном формате плей-офф? Несмотря на изменения, в следующем году его оставят в первом раунде.

— Он у нас уже третий год, и нареканий нет ни от хозяев клубов, ни от команд. Зрителям тоже нравится. Поэтому пока мы идём так. Пока всем нравится. В принципе, совет директоров лиги всегда может пересмотреть этот формат, если будут какие-то претензии, если будет уже не интересно. Для этого и существует лига, — сказал Каменский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.