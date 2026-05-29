Серебряков высказался о признании лучшим вратарём сезона в КХЛ

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги – 2025/2026 и своей победе в номинации «Лучший вратарь».

«Классно и приятно, что церемония КХЛ недалеко от дома. Знаете, ещё перед первой номинацией, за год до этого мы проезжали Барвиху. Смотрим, а что так много людей? Мы по каким-то своим делам ездили и были удивлены, что столько народа. Потом узнали, что проходила церемония закрытия сезона КХЛ. И мне жена сказала: «Давай сделаем всё, чтобы быть там». И вот на следующий год мы приезжаем, выигрываем приз лучшего вратаря сезона-2022/2023. Такая вот интересная история. Мысли материализуются, а слова любимой женщины — закон. Когда жена сказала, что ещё остаётся? Надо делать. И теперь вторая награда», — приводит слова Серебрякова Legalbet.

Свой первый приз лучшему вратарю КХЛ Серебряков завоевал в 2023 году, когда выступал за «Адмирала». В минувшем сезоне в 54 встречах он одержал 35 побед, четыре раза отыграл «на ноль» при коэффициенте надёжности 2,14.

