Вячеслав Фетисов заявил, что его семью шокировала гибель Клода Лемье

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что его семью шокировал внезапный уход из жизни известного канадского хоккеиста, четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье. Ранее ассоциация ветеранов НХЛ сообщила, что Лемье скончался на 61-м году жизни. Позже появилась информация, что хоккеист покончил с собой. Фетисов выступал вместе с канадцем за «Нью-Джерси Дэвилз».

«Жаль, что так всё получилось, это печальная история. Похоже, он [серьёзные] деньги не туда вложил. Для моей семьи это шок, ведь наши дети росли вместе. Возможно, он мог это сделать от отчаяния. Характера у него хватало, но что-то надломилось.

Клод был необычным парнем со своим характером. Он часто провоцировал многих, и для команд, за которые играл, он был раздражителем и вызывал, скажем так, немало негативных моментов. Он делал свою работу, а всех остальных раздражал. Но выиграть с тремя разными командами четыре Кубка Стэнли тоже не так просто. Это выдающееся достижение», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

