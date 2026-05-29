Максим Берёзкин подпишет с «Локомотивом» новый контракт на два года

Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Максима Берёзкина, сообщил, что его клиент подпишет новый контракт с ярославским «Локомотивом». Действующее соглашение форварда с клубом истекает 31 мая 2026 года.

«Максим Берёзкин подпишет новый контракт с «Локомотивом». Срок соглашения составит два года», — приводит слова Романова ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате Берёзкин провёл 64 матча, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Также на его счету 22 игры в плей-офф и 8 (5+3) очков. Хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина вместе с «Локомотивом».