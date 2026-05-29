Украина готовит апелляцию в ИИХФ по решению о возвращении юниорской сборной Беларуси

Федерация хоккея Украины отреагировала на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) допустить юниорские и женские сборные Беларуси на международные турниры.

«Федерация хоккея Украины решительно осуждает такое решение ИИХФ. Беларусь продолжает быть союзником России. Для нас такая позиция Международной федерации является неприемлемой, мы готовим апелляцию и будем продолжать отстаивать справедливые решения. Повторюсь, этим странам не место в международном спорте любого уровня: начиная от юношеского и заканчивая взрослым», – приводит слова президента ФХУ Сергея Мазура пресс-служба организации в социальных сетях.

Ранее стало известно, что по решению Международной федерации хоккея мужская юниорская сборная Беларуси U18 примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в программу чемпионатов мира в сезоне-2026/2027 включены женские юниорская и взрослая сборные страны.